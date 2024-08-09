В российском городе охрана алкомаркета избила бойца СВО из-за одного подозрения

В Челябинске охрана алкомаркета избила бойца СВО

В Челябинске охрана алкомаркета избила бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из-за одного подозрения — сотрудники ЧОП решили, что он выносил товар из магазина без оплаты, пишет URA.RU.

Как рассказал изданию военнослужащий, его ударили в спину, когда он выходил из магазина. «Я упал, разбил руки, ноги, джинсы порвал», — рассказал он, добавив, что ему так и не ответили, почему к нему применили силу.

Один из очевидцев произошедшего предположил, что охранники задержали не того человека. С его слов, в магазин часто заходил мужчина, который выносил товар на мелкие суммы, в тот день его тоже видели в магазине, но охрана якобы задержала вместо него участника СВО.

В полиции начали проверку по факту произошедшего. «Полицейские опрашивают персонал магазина и участников инцидента. Пострадавшему мужчине выдано направление для прохождения судебно-медицинского обследования», — уточнили в ведомстве.

Мужчина отправился на СВО после мобилизации в 2022 году. Сейчас он проходит лечение после полученного ранения.

Ранее в Карелии ушедший на СВО бывший глава поселка Мелиоративный Олег Гаврилюк избил мужчину у входа в продуктовый магазин. По решению суда ему придется возместить пострадавшему моральный ущерб.