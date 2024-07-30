Ушедший на СВО экс-чиновник избил мужчину у входа в продуктовый магазин

В Карелии ушедший на СВО экс-чиновник Гаврилюк избил мужчину

В Карелии ушедший на специальную военную операцию (СВО) бывший глава поселка Мелиоративный Олег Гаврилюк избил мужчину у входа в продуктовый магазин. Об этом сообщает Daily Карелия со ссылкой на материалы гражданского дела.

Пострадавший подал иск к экс-чиновнику, в котором просил взыскать с того 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также судебные расходы. Суд удовлетворил требования истца частично, взыскав в его пользу 44 тысячи рублей.

О Гаврилюке известно, что он принял решение уйти на СВО после обвинений в мошенничестве.

Ранее в Воркуту вернулся бывший мэр города Ярослав Шапошников, который ушел на СВО. Бывшего главу города восстановили в должности, 23 июля он принял участие в заседании городского Совета депутатов.