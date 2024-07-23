Вернувшегося с СВО экс-мэра российского города восстановят в должности

Приехавшего с СВО экс-мэра Воркуты Шапошникова восстановят в должности

Экс-мэра Воркуты Ярослава Шапошникова, вернувшегося со специальной военной операции (СВО), восстановят в должности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации изданию «Подъем».

Как стало известно, 23 июля прошло заседание Совета депутатов Воркуты, в котором Шапошников также принимал участие. Местные парламентарии единогласно вернули бывшему главе города все гарантии. «Сейчас он уходит в небольшой двухнедельный отпуск и потом приступает к своим обязанностям главы города. Ранее его контракт приостанавливали на время отсутствия, пока он находился на СВО», — рассказал собеседник издания.

О возвращении из зоны боевых действий Шапошников сообщил 23 июля. Чиновник объявил, что на «некоторое время» уедет в отпуск, так как хочет «повидаться с родителями и просто выспаться». Он также подчеркнул, что впереди у него много работы, однако не уточнил подробности.

Ранее, в октябре 2022 года, Шапошников заявлял, что около десяти процентов добровольцев отправляются на СВО только из-за того, что их «пилят» жены, которые «привыкли к хорошей жизни». По мнению чиновника, россиянкам нужно «создавать тыл» для своих супругов, чтобы те принимали решение поехать в зону боевых действий не ради смены обстановки.