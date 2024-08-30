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14:20, 30 августа 2024Экономика

Россиянки ринулись скупать «Виагру»

Глава Moneyplace Касьянов: продажи «Виагры» на маркетплейсах выросли на 159 %

Фото: Unsplash

За последние полгода продажи «Виагры» на российских маркетплейсах выросли на 159 процентов, а количество подобных покупок — на 69 процентов. Основным драйвером такой динамики выступил повышенный спрос со стороны женщин, заявил генеральный директор Moneyplace Сергей Касьянов. Его слова приводит портал НСН.

Он добавил, что за последнее время россиянки стали гораздо чаще интересоваться покупкой этих препаратов, которые врачи традиционно рекомендуют мужчинам с эректильной дисфункцией. «Мы все привыкли, что виагра — для мужчин, но основной рост покупки лекарственного средства обеспечили женщины», — пояснил Касьянов.

Эксперт подчеркнул, что продажи «Виагры» резко выросли именно на маркетплейсах, а не в розничных аптечных точках. Подобное обстоятельство он счел интересным фактом. «На маркетплейсах это (покупки женщинами «Виагры» — прим. «Ленты.ру») востребовано», — резюмировал Касьянов.

Продажи «Виагры» в России растут не первый год. В государственном реестре лекарственных средств можно обнаружить десятки лекарств с силденафилом, являющимся главным действующим веществом «Виагры». В 2022-м в стране продали в общей сложности 9,4 миллиона упаковок этого препарата и его аналогов на сумму в 7,3 миллиарда рублей. В свою очередь, только в период с 15 по 17 февраля 2023-го продажи средства для усиления потенции в РФ, согласно данным Центра развития перспективных технологий, подскочили на 50 процентов.

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