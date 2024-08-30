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13:18, 30 августа 2024Силовые структуры

Российская больница заплатит 10 миллионов рублей за смерть пациента

В Тюмени больница выплатит 10 миллионов рублей семье умершего пациента

Фото: Unsplash

Тюменский районный суд приговорил областную больницу №5 Нижней Тавды выплатить компенсацию морального вреда родственникам пациента за его смерть в размере 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Суд установил, что молодой человек не выжил из-за некомпетентности медиков. Бригада скорой медпомощи доставила в больницу 38-летнего мужчину с симптомами межреберной невралгии. У него наблюдались сильные боли в спине, которые усиливались при дыхании и смене положения тела. Дежурный врач-терапевт не предложила ему госпитализацию для того, чтобы уточнить диагноз. Мужчине выписали препараты от невралгии и направили его в поликлинику. Спустя пять дней пострадавшего снова привезли в этими же симптомами в ту же больницу. Во второй раз его госпитализировали, но положительного эффекта лечение не принесло. Уже в тяжелом состоянии его доставили в больницу Тюмени, в которой спасти его уже не смогли. Далее было проведено вскрытие, по результатам которого стало понятно, что мужчине изначально поставили неправильный диагноз. В итоге мужчина не выжил от двусторонней полисегментарной пневмонии с гнойным плевритом.

Ранее сообщалось, что пациент частной клиники в Санкт-Петербурге не пережил простейшую хирургическую операцию — удаление миндалин.

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      Анна Габай
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