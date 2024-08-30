Российские войска атаковали склад ВСУ с беспилотниками в Харькове

Лебедев: ВС России атаковали бронетехнику и склад ВСУ с дронами в Харькове

Вооруженные силы (ВС) России поразили ударами скопление бронетехники и склад с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилет один в складское помещение, где хранились БПЛА. Второй по небольшому скоплению бронетехники. Сообщают, что в том месте сегодня утром видели 11 единиц гусеничной, восемь единиц колесной техники», — сообщил он.

По его словам, также на стоянке техники находились несколько пикапов с оборудованием, лежавших в кузовах и накрытых брезентом. Их назначение определить не удалось.

Помимо этого, пророссийском сопротивлении сообщили, что на места ударов были направлены кареты скорой помощи, подполью удалось насчитать шесть автомобилей.

Ранее в ВСУ рассказали о давлении российских войск в Харьковской области. По словам спикера оперативно-тактической группировки «Харьков» Виталия Саранцева, часть российских подразделений отведена в Курскую область, но на харьковском направлении все равно остается много сил Российской армии.

