Российский бортпроводник вывихнул плечо во время демонстрации правил безопасности

Вылет самолета из Сочи задержался на полтора часа из-за травмы бортпроводника

Вылет самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из Сочи в Казань задержался почти на полтора часа из-за травмы члена экипажа. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, Airbus A320 вернулся на стоянку из-за того, что старший бортпроводник вывихнул плечо во время демонстрации правил безопасности. В пресс-службе перевозчика уточнили, что их сотрудник так сильно махнул рукой, поправляя спасательный жилет, что у него «вылетел» левый плечевой сустав, который ранее уже был травмирован.

После того как бортпроводник почувствовал резкую боль, демонстрация аварийно-спасательного оборудования прекратилась и к лайнеру вызвали скорую помощь. В аэропорту мужчине наложили фиксирующую повязку, а затем отвезли его в больницу, где сделали операцию.

Как пишет Telegram-канал, травмированного бортпроводника заменили на резервного и самолет вылетел в Казань с задержкой в 1 час 20 минут.

В июле бортпроводник авиакомпании Southwest Airlines получил травму из-за взрыва банки с газировкой в самолете. Ему пришлось наложить несколько швов.