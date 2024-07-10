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16:35, 10 июля 2024Путешествия

Взорвавшаяся в самолете банка с газировкой травмировала члена экипажа

Фото: Ayesh Rathnayake / Unsplash

Бортпроводник авиакомпании Southwest Airlines получил травму из-за взрыва банки с газировкой в самолете. Об этом рассказал его коллега в публикации тематической группы на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на которую обратил внимание портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что банка так сильно порезала члена экипажа, что ему пришлось наложить несколько швов. Другие сотрудники авиакомпании в комментариях признались, что они всегда опасались попасть в подобную ситуацию на борту.

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Как пишет издание, перевозчик в курсе проблемы со взрывающимися банками с газировкой на борту и пытается ее решить. По мнению бортпроводников, это происходит из-за высоких летних температур в США и неправильной подготовки самолетов Southwest Airlines к рейсам.

В ноябре 2023 года аккумулятор зарядного устройства взорвался в рюкзаке пассажира перед взлетом. Это вызвало хаос в салоне самолета, а членам экипажа пришлось лить воду из бутылки в сумку, чтобы потушить пламя.

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      Алина Черненко
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