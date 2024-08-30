Российский черный металл хлынул в Индию

Статслужба Индии: импорт черных металлов из России вырос в 1,4 раза

В июне 2024 года Индия довела импорт российских черных металлов (железо и сталь) до 45,6 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Индии.

Таким образом, поставки этих товаров выросли в 1,4 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. За шесть месяцев эта южно-азиатская страна приобрела российских черных металлов больше чем на 239 миллионов долларов. Показатели января-июня 2023 года оказались превышены почти на треть.

Известно, что в январе-июне этого года Россия также увеличила поставки алмазов в Индию. Они выросли на 22 процента. Однако их стоимость в денежном выражении снизилась на 15 процентов, до 520 миллионов долларов.

При этом за полгода поставки нержавеющей стали из Индии в Россию упали на 66 процентов, до 20 тысяч тонн.