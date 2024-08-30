Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:34, 30 августа 2024Экономика

Российский черный металл хлынул в Индию

Статслужба Индии: импорт черных металлов из России вырос в 1,4 раза

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

В июне 2024 года Индия довела импорт российских черных металлов (железо и сталь) до 45,6 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Индии.

Таким образом, поставки этих товаров выросли в 1,4 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. За шесть месяцев эта южно-азиатская страна приобрела российских черных металлов больше чем на 239 миллионов долларов. Показатели января-июня 2023 года оказались превышены почти на треть.

Известно, что в январе-июне этого года Россия также увеличила поставки алмазов в Индию. Они выросли на 22 процента. Однако их стоимость в денежном выражении снизилась на 15 процентов, до 520 миллионов долларов.

При этом за полгода поставки нержавеющей стали из Индии в Россию упали на 66 процентов, до 20 тысяч тонн.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      В Госдуме прокомментировали уничтожение первого F-16 на Украине

      Россиянам назвали способ продлить жизнь

      Назван максимально усиливающий тревогу алкогольный напиток

      Замдиректора института РУТ арестовали по коррупционному делу

      Российский черный металл хлынул в Индию

      Рэпер Xzibit захотел остаться в России ради корпоративов

      В России отреагировали на намерение Евросоюза создать военный центр на Украине

      Задержанные воевавшие на стороне Украины колумбийские наемники попали на видео

      Рита Дакота поделилась видео в откровенном наряде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше