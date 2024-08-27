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11:55, 27 августа 2024Экономика

Поставки российских алмазов в Индию взлетели

Поставки в Индию российских алмазов могут вырасти в 2024 году в 1,5 раза

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Поставки российских алмазов в Индию резко выросли в январе-июне 2024 года — экспорт взлетел год к году на 22 процента, до 4,1 миллиона каратов пишут «Ведомости». Издание отмечает, что в первом полугодии с 63 до 77 процентов увеличилась доля приобретаемых Индией в РФ алмазов ювелирного качества.

При этом стоимость поставок в денежном выражении снизилась в указанный период на 15 процентов, до 520 миллионов долларов. Такая динамика фиксируется на фоне падения общего импорта драгоценных камней в эту страну — крупнейшего в мире огранщика бриллиантов.

Мировой рынок камней сейчас стагнирует на фоне продолжающегося с весны 2022 года снижения цен, вызванного в том числе ростом производства синтетических бриллиантов. Тем не менее эксперты все же предполагают, что при сохранении текущих темпов роста поставок российских алмазов в Индию по итогам года их объем достигнет 10 миллионов каратов, что в полтора раза больше прошлогодних 6,5 миллиона.

В мае стало известно, что США задумали смягчить самые строгие запреты на российские алмазы, одобренные странами «Большой семерки» (G7) в конце 2023 года. Reuters связывало такое изменение позиции с «противодействием со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров Нью-Йорка». В итоге на прошлой неделе американские власти разрешили до 1 сентября 2025 года импорт ряда категорий алмазов российского производства.

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      Дмитрий Воронин
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