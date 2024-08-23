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19:18, 23 августа 2024Экономика

Власти США установили сроки для ввоза алмазов из России

США разрешили до 1 сентября 2025 года импорт ряда категорий российских алмазов

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

США разрешили до 1 сентября 2025 года импорт ряда категорий алмазов российского производства. Об этом со ссылкой на выпущенные американским Минфином лицензии сообщает РИА Новости.

Ими, в частности, оговариваются вопросы ввоза в страну ювелирных украшений с российскими камнями, а также одобренного импорта непромышленных алмазов, которые могут быть использованы для изготовления бриллиантов, уточняет Frank Media.

В качестве срока производства разрешенных к ввозу алмазов американское ведомство установило 1 марта 2024 года для камней массой более одного карата и 1 сентября текущего года для алмазов массой более 0,5 карата.

В мае стало известно, что США задумали смягчить самые строгие запреты на российские алмазы, одобренные странами «Большой семерки» (G7) в конце 2023 года. Reuters связывало такое изменение позиции с «противодействием со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров Нью-Йорка».

В декабре прошлого года Евросоюз в сотрудничестве со странами G7 запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года, а с 1 марта действие санкций распространили и на камни из РФ, которые обрабатывались за рубежом. Позже в ЕС разрешили ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения, затем к этим уточненным правилам присоединилась Швейцария.

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