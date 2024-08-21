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17:24, 21 августа 2024Экономика

Швейцария ввела новые меры в рамках антироссийских санкций Евросоюза

Швейцария присоединилась к мерам в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России

Фото: Reuters

Швейцария ввела новые ограничения против РФ в рамках 14-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Соответствующие поправки вступят в силу 27 августа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

Согласно указанному документу, ЕС 24 июня ввел ограничения против 116 российских физических и юридических лиц, а также экспорта товаров и технологий двойного назначения в отношении 61 компании, в том числе из стран за пределами сообщества.

Власти страны напомнили, что 9 июля уже присоединились к ограничениям против 69 граждан и 47 юрлиц из России. В материалах указано, что к новым мерам, в частности, относятся разъяснения запретов на российские алмазы, призванные «гармонизировать их на международном уровне». Также Швейцария продлила сроки выдачи разрешений на вывод инвестиций из России, цель которых состоит в том, чтобы местные компании смогли законно прекратить свою деятельность в РФ.

Ранее стало известно, что стоимость связанных с РФ активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций, с апреля по август текущего года увеличилась на 1,3 миллиарда франков или полтора миллиарда долларов. При этом уточнялось, что указанные средства сейчас заблокированы на предварительной основе и такие ограничения «могут быть сняты после тщательного выяснения обстоятельств», что ранее уже происходило.

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      Дмитрий Воронин
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