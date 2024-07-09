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13:37, 9 июля 2024Экономика

Швейцария расширила санкции против России

Швейцария внесла в санкционные списки 69 россиян и 47 юрлиц из России

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария расширила ограничения против России. В санкционные списки внесли 69 граждан и 47 юрлиц из России, сообщает правительство европейской страны.

Как отмечает Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), санкции вступают в силу с 9 июля. Ограничения затронут российских предпринимателей, сотрудников СМИ, военнослужащих и судей, а также лиц, «ответственных за депортацию украинских детей. Также в реестр внесли компании, работающие в российском оборонном секторе, а также юрлица, которые активно участвуют в обходе санкций. Таким образом, помимо российских организаций, рестрикции коснулись и 42 иностранных компаний.

Кроме того, EAER ввело запрет на рекламу в четырех СМИ: «Голос Европы», РИА Новости, «Известия» и «Российская газета», которым ранее не запрещали вещание в стране.

«Хотя эти каналы используются для целенаправленного распространения российской пропаганды и дезинформации, Федеральный совет по-прежнему считает, что более эффективно подкреплять ложные и вредные заявления фактами, а не запрещать их», — пояснили в ведомстве.

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      Вячеслав Агапов
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