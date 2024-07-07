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15:25, 7 июля 2024Экономика

Названы причины опасений США по введению новых санкций против России

NYT: США опасаются вводить новые санкции против России

Фото: Yoruk Isik / Reuters

США опасаются вводить новые санкции против России. Причины этому назвало издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о санкциях против нефтяных танкеров, которые якобы используются Россией для обхода западных ограничений. Ввести их предложили в американском казначействе, однако в администрации президента США заявили, что это может вызвать рост цен на нефть и повредить предвыборной кампании Джо Байдена.

Казначейство США, в свою очередь, заявило, что риски влияния на нефтяной рынок подобных мер минимальны, предоставив аналитические данные.

«Предложенные санкции в отношении российского "теневого флота" находятся на стадии рассмотрения и не могут быть приняты в ближайшее время», — говорится в материале NYT с уточнением, что задержки в принятии решения «ставят в тупик» официальных лиц.

Ранее The Wall Street Journal связал мягкость нефтяных санкций США в отношении России, Ирана и Венесуэлы со стремлением Байдена выиграть выборы.

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      Елена Торубарова
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