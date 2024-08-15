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10:55, 15 августа 2024Экономика

Швейцария сообщила о расширении блокировки связанных с Россией активов

Швейцария заблокировала связанные с Россией активы еще на $1,5 миллиарда

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Стоимость связанных с РФ активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций, с апреля увеличилась на 1,3 миллиарда франков или полтора миллиарда долларов, со ссылкой на данные Госсекретариата экономики Швейцарии (SECO) сообщает ТАСС.

В материалах указывается, что на 13 августа под расширившуюся блокировку в стране попали активы на 7,1 миллиарда франков, 17 объектов недвижимости, а также люксовые автомобили и другие объекты, принадлежащие находящимся под санкциями физлицам, компаниям и организациям. Как напоминает агентство, в апреле стоимость замороженных в Швейцарии активов РФ составляла 5,8 миллиарда франков.

Отмечается, что 1,3 миллиарда сейчас заблокированы на предварительной основе и такие ограничения «могут быть сняты после тщательного выяснения обстоятельств».

Ранее стало известно, что из-за частичной отмены санкций Евросоюза и уточнения происхождения некоторых средств власти Швейцарии в 2023 году разблокировали связанные с РФ активы на 290 миллионов франков, а также по итогам собственного расследования и после детальных разъяснений банков заморозили их на 580 миллионов.

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      Дмитрий Воронин
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