Швейцария разблокировала связанные с Россией активы

Швейцария в 2023 году разблокировала связанные с Россией активы на $318 млн

Власти Швейцарии в 2023 году разблокировали связанные с РФ активы на 290 миллионов швейцарских франков (около 318 миллионов долларов) в 2023 году из-за снятия санкций Евросоюза с ряда лиц и уточнения происхождения некоторых средств, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей страны.

В то же время, отмечается в материале, в указанный период по итогам собственного расследования и после детальных разъяснений банков в Швейцарии заморозили российских активов на 580 миллионов франков (около 636 миллионов долларов). Также в прошлом году были заблокированы два новых объекта недвижимости, в результате чего общее их число достигло 17.

Власти конфедеративного государства расширили и список других блокированных активов, среди которых значатся «спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, находящиеся во владении подсанкционных физических и юридических лиц РФ».

В Швейцарии при этом не видят необходимости присоединяться к специальной международной группе по поиску активов попавших под санкции россиян, поскольку страна уже выстроила сотрудничество с международными партнерами по внедрению антироссийских ограничений.

Ранее стало известно, что швейцарские банки начали закрывать счета гражданам страны, у которых также есть российский паспорт. Отмечается, что для таких меры предпринимаются даже за переводы в РФ незначительных сумм, а в некоторых случаях от клиентов требуют подтвердить отказ от российского гражданства.