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12:36, 16 апреля 2024Экономика

Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России. Почему она не хочет в этом участвовать?

Швейцария отказалась содействовать G7 в поиске замороженных российских активов
СюжетСанкции против России:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Федеральный совет (правительство) Швейцарии отказался помогать «Большой семерке» (G7) в поиске замороженных активов России.

В Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) заявили, что страна хорошо выстроила сотрудничество с международными партнерами по внедрению санкций против России, особенно на техническом уровне. В связи с этим, указали в ведомстве, Берн сейчас не видит необходимости формально присоединяться к специальной международной группе по поиску активов попавших под санкции россиян REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs).

«Если членство будет отвечать интересам Швейцарии в будущем, то Федеральный совет может пересмотреть ситуацию», — допустили в EAER.

В Швейцарии сочли присоединение к группе по поиску российских активов несовместимым с нейтралитетом

Швейцарская народная партия (ШНП) отвергла инициативу депутата от партии зеленых Франциски Райзер, которая предлагала парламенту принять обращение к правительству «как можно быстрее присоединиться к REPO в целях реализации экономических санкций против России».

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В ШНП сочли, что «присоединение Швейцарии к этой целевой группе никоим образом не совместимо со швейцарским нейтралитетом».

При этом Берн наблюдает за работой западных партнеров в области передачи Украине замороженных российских активов. Швейцария заявила, что учтет свою правовую систему для принятия решений, если все-таки решит присоединиться к специальной группе.

Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов России для поддержки Украины

В начале марта Еврокомиссия предложила направить прибыль от заблокированных в западных странах активов России для финансирования закупок оружия Украине. Предполагается, что вырученные денежные средства пойдут на развитие оборонной промышленности страны и будут способствовать более тесным связям ЕС с Киевом.

Власти Евросоюза могут передать Украине первую прибыль от замороженных в западных странах активов России уже в июле 2024 года.

Как уточняют источники газеты Financial Times, для реализации вышеуказанной цели представители ЕК «согласились выделить прибыли международной площадки Euroclear в Бельгии и планируют конфисковать их в будущем для Украины». При этом речь идет лишь о той прибыли, которая будет получена «после середины февраля, когда правила вступили в силу».

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В начале февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о юридических трудностях с передачей замороженных российских активов Украине. В то же время она сочла, что восстановление экономики страны за счет прибыли от заблокированных в западных странах активов РФ будет «честным с философской точки зрения».

В Кремле предупредили, что Москва не оставит без ответа решение о передаче доходов от замороженных российских активов Киеву.

«Европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение. Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что европейцы, передавая прибыть от российских активов Украине, сами подрывают устои экономики и разрушают инвестиционную привлекательность.

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      Варвара Кошечкина
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