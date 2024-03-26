Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:37, 26 марта 2024Россия

В Кремле призвали Европу перестать «рубить сук, на котором сидят»

Песков: передачей доходов от активов РФ Киеву ЕС рубит сук, на котором сидит
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru призвал Европейский союз (ЕС) перестать «рубить сук, на котором сидит».

Таким образом он прокомментировал решение блока передать доходы от замороженных активов России Киеву. Он предупредил, что Москва не оставит это без ответа.

«Европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение. Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что европейцы, передавая прибыть от российских активов Украине, сами подрывают устои экономики и разрушают инвестиционную привлекательность.

Представитель Кремля пояснил, что частную собственность других государств нельзя трогать, если это правило будет нарушено, инвесторы моментально отреагируют, а Европа нанесет удар по своему реноме, которое зарабатывалось много десятилетий.

«Попросту говоря, будут рубить сук, на котором сидят», — заключил Песков.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не боится ответных шагов России после использования замороженных российских активов.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла сценарий передачи доходов от российских активов Украине. По ее словам, ЕС сможет уже к 1 июля передать один миллиард евро доходов от российских активов для закупок оружия Киевом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Погибло 139 человек, обвиняемые дали показания о заказчиках. Следствие установило полную хронологию теракта в «Крокусе»

      Стало известно о крайне тяжелом состоянии девяти пострадавших в «Крокусе»

      Песков высказался о поддерживающих Украину россиянах

      57-летняя Софи Марсо снялась в мини-юбке для журнала

      В Кремле исключили отказ России от планов по развитию страны даже с учетом СВО

      В Кремле назвали условие для восстановления общения народов России и Украины

      Песков заявил о важности исключения у границ России государств с националистами

      Отставной британский десантник заявил о посещении Земли внеземной цивилизацией

      В Кремле призвали Европу перестать «рубить сук, на котором сидят»

      Песков заявил о согласии почти всех россиян с линией Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше