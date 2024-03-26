В Кремле призвали Европу перестать «рубить сук, на котором сидят»

Песков: передачей доходов от активов РФ Киеву ЕС рубит сук, на котором сидит

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru призвал Европейский союз (ЕС) перестать «рубить сук, на котором сидит».

Таким образом он прокомментировал решение блока передать доходы от замороженных активов России Киеву. Он предупредил, что Москва не оставит это без ответа.

«Европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение. Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что европейцы, передавая прибыть от российских активов Украине, сами подрывают устои экономики и разрушают инвестиционную привлекательность.

Представитель Кремля пояснил, что частную собственность других государств нельзя трогать, если это правило будет нарушено, инвесторы моментально отреагируют, а Европа нанесет удар по своему реноме, которое зарабатывалось много десятилетий.

«Попросту говоря, будут рубить сук, на котором сидят», — заключил Песков.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не боится ответных шагов России после использования замороженных российских активов.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла сценарий передачи доходов от российских активов Украине. По ее словам, ЕС сможет уже к 1 июля передать один миллиард евро доходов от российских активов для закупок оружия Киевом.