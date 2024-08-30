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13:46, 30 августа 2024Россия

Российский десятиклассник выпал из окна на глазах бывшей подруги

Е1.ru: в Екатеринбурге десятиклассник выпал из окна на глазах бывшей подруги

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге десятиклассник выпал из окна подъезда многоэтажного дома на улице Новаторов на глазах бывшей подруги. Об этом сообщает региональный портал Е1.ru.

По данным издания, перед этим молодые россияне ссорились, в прошлом их связывали романтические отношения. Парень пришел все выяснить, но экс-возлюбленная не пустила его в квартиру. Их разговор на повышенных тонах в подъезде застали жильцы. Спасти выпавшего из окна юношу не удалось.

Школьник не состоял на учете в ПДН и не имел проблем с законом. Молодой человек был из благополучной семьи. Его бывшая подруга учится на втором курсе университета, узнал Е1.ru.

Ранее сообщалось, что на Крылатской улице на западе Москвы мать с 14-летним сыном по очереди выпали из окна. Прохожие вызвали к месту случившегося сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи. Однако женщина и подросток получили несовместимые с жизнью травмы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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