Рудковская рассказала о фейковых товарах в бутиках люксовых брендов в Европе

Продюсер Рудковская рассказала о фейковых товарах в бутиках люксовых брендов

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала о фейковых товарах в европейских бутиках люксовых брендов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Знаменитость поделилась роликом другой блогерши, не раскрывая ее фамилию, в котором та поведала историю о шопинге в магазине марки Balenciaga. Инфлюэнсер призналась, что приобрела сумку, о которой мечтала несколько месяцев. На следующий день после покупки девушка открыла коробку и почувствовала резкий запах краски.

«Продавец, который провожал меня до выхода, уточнил, когда я покидаю Париж, и странно обрадовался моему ответу. На следующее утро, почувствовав запах дешевой краски от сумки, я решила проверить штрих-код. Он был нечитаемым, и я отправилась в магазин, где заявила, что сумка фейк, — заявила покупательница. — Сначала сотрудники пытались разубедить меня, но после моей угрозы вызвать полицию сразу поменяли сумку на оригинал».

Рудковская в описании к видео отметила, что на самом деле подделки есть в магазинах всех брендов. «Когда идешь в официальный бутик, да еще и в Париже, не закрадывается мысль, что тебя захотят так подло обмануть. Но не зря говорят, что всегда лучше перебдеть! А для бренда это, конечно, понижение репутации и лояльности клиентов», — подытожила она.

В апреле Рудковская рассказала о шопинге на фоне санкций. Знаменитость призналась, что не испытывает нехватки в дизайнерских предметах гардероба, поскольку ее ассистентка выкупает желаемые вещи в Дубае и Париже.