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13:48, 3 апреля 2024Ценности

Рудковская рассказала о люксовом шопинге во время санкций

Продюсер Яна Рудковская: люксовые вещи ассистентка привозит из Дубая и Парижа
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала о шопинге на фоне санкций, из-за которых из России ушли многие люксовые бренды. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале, насчитывающем 83 тысячи подписчиков.

Знаменитость призналась, что не испытывает нехватки в дизайнерских предметах гардероба, поскольку ее ассистентка выкупает желаемые вещи в Дубае и Париже. Кроме того, многие позиции Рудковской привозят из Парижа ее сыновья.

«Ассистентка туда летает, покупает и привозит. Не могу сказать, что я сильно пострадала, пока нормально заказывать через другие страны», — высказалась предпринимательница о шопинге во время санкций и добавила, что и сама имеет возможность полететь за границу, однако часто отказывается от поездок из-за работы.

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«А вот когда была в Сен-Тропе — оторвалась по полной на шопинге! И было прекрасно, везде все продавали, принимали, никаких проблем у меня не было», — поделилась бизнесвумен впечатлениями о походах в бутики за рубежом.

В ноябре 2023 года Яна Рудковская вышла в свет в десятикилограммовом наряде. Знаменитость появилась на публике в сером мини-платье и длинной черно-серой накидке марки Georges Hobeika. Предметы гардероба были украшены объемными блестящими цветами.

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      Карина Черных
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