Семья бежала из Курской области и преодолела пешком более 70 километров под обстрелами ВСУ

Семья из Курской области прошла пешком более 70 километров под обстрелами ВСУ

Семья бежала из Курской области и преодолела пешком более 70 километров под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора российского региона Алексей Смирнов.

«У каждого своя история и своя боль. И невероятная сила духа. Семья Натальи Поповой прошла более 70 километров пешком, спасаясь от обстрелов ВСУ», — написал Смирнов.

По его словам, семье удалось дойти до пункта временного размещения в городе Фатеж. «Самые тяжелые испытания уже позади, в Фатеже семья обрела и безопасное место проживания, и заботу», — добавил врио главы региона.

Смирнов также заявил, что на сегодняшний день вынужденным переселенцам возвращаться домой рано. «Нужно дать возможность нашей армии максимально эффективно выполнить задачи по зачистке территории от врага и обезвреживанию боеприпасов», — заключил он.

Бои с Вооруженными силами Украины в Курской области ведутся с 6 августа. По последним данным, в пунктах временного размещения разместили 11,5 тысячи эвакуированных жителей приграничного региона. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.