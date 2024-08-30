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18:44, 30 августа 2024Россия

Семья бежала из Курской области и преодолела пешком более 70 километров под обстрелами ВСУ

Семья из Курской области прошла пешком более 70 километров под обстрелами ВСУ

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Семья бежала из Курской области и преодолела пешком более 70 километров под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора российского региона Алексей Смирнов.

«У каждого своя история и своя боль. И невероятная сила духа. Семья Натальи Поповой прошла более 70 километров пешком, спасаясь от обстрелов ВСУ», — написал Смирнов.

По его словам, семье удалось дойти до пункта временного размещения в городе Фатеж. «Самые тяжелые испытания уже позади, в Фатеже семья обрела и безопасное место проживания, и заботу», — добавил врио главы региона.

Смирнов также заявил, что на сегодняшний день вынужденным переселенцам возвращаться домой рано. «Нужно дать возможность нашей армии максимально эффективно выполнить задачи по зачистке территории от врага и обезвреживанию боеприпасов», — заключил он.

Бои с Вооруженными силами Украины в Курской области ведутся с 6 августа. По последним данным, в пунктах временного размещения разместили 11,5 тысячи эвакуированных жителей приграничного региона. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

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      Елена Торубарова
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