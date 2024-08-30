Шольц заявил о намерении переизбраться на пост канцлера

Шольц заявил о намерении выдвинуться на пост канцлера несмотря на низкий рейтинг

Несмотря на низкий рейтинг, канцлер Германии Олаф Шольц еще раз заявил о намерении выдвинуться на пост премьер-министра. Об этом сообщает Der Spiegel.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что, когда он избрался на свой пост в 2021 году, ситуация в стране была не менее тяжелой. «Мне нравится быть канцлером. Моя цель — чтобы Социал-демократическая партия (СДПГ) стала как можно сильнее и возглавила следующее правительство», — уточнил он.

По его словам, немецкий политический ландшафт постоянно меняется, однако он уверен, что СДПГ снова добьется успеха.

Ранее стало известно о предложении Шольца провести переговоры с главной оппозиционной партии и региональными лидерами Германии об ужесточении иммиграционной политики. Уточняется, что в повестку войдут вопросы об улучшении положения дел с депортацией лиц, которым отказали в предоставлении убежища.