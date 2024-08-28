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18:18, 28 августа 2024Экономика

Власти Германии заговорили об ужесточении миграционной политики

FT: Шольц проведет переговоры об ужесточении миграционной политики
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц предложил провести переговоры с главной оппозиционной партией и региональными лидерами Германии об ужесточении иммиграционной политики. Об этом сообщило издание Financial Times.

Речь пойдет о том, как улучшить положение дел с депортацией лиц, которым отказали в предоставлении убежища. По словам Шольца, переговоры пройдут с Христианско-демократическим союзом, а также представителями 16 земель и соответствующих федеральных министерств.

До этого лидер ХДС Фридрих Мерц призвал Шольца обновить иммиграционную политику Германии, а также посоветовал немедленно прекратить прием беженцев из Сирии и Афганистана и начать депортацию преступников, прибывших оттуда. Шольц отреагировал на это замечанием, что право на убежище закреплено в конституции ФРГ и не может быть отменено.

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По данным министерства внутренних дел Германии, в первой половине 2024 года из ФРГ депортировали 9500 человек. За тот же период 2023 года этот показатель составлял 7861 человек. Однако, как отмечает издание, германские власти никого не депортируют в Сирию и Афганистан. В основном из-за ситуации с безопасностью в этих двух государствах.

Ранее немецкие округа призвали к прекращению приема украинских беженцев. По словам президента Немецкой ассоциации округов (DLT) Райнхарда Загера, интеграция всех этих людей больше невозможна, а проблемы только растут.

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