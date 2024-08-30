Симоньян сравнила Дурова с Ассанжем

Симоньян: на Западе сделали из Ассанжа насильника, а из Дурова — мучителя детей

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, западные сценаристы «совсем обленились», напомнив о схожих обвинениях в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Симоньян отметила, что ей «забавно» наблюдать за «хором СМИ, наконец-то получивших методичку» и подчеркнула, что лично ей не жаль Дурова, поскольку он одним из первых заблокировал RT на своей платформе для европейских пользователей, «как ему было велено».

«Ассанжа сделали насильником. Дурова — мучителем детей. Совсем обленились сценаристы. Никак, разумеется, не равняю истинного правдолюбца Ассанжа и лицемерного Дурова», — сказала она.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин назвал цель задержания Дурова, осуществленное Францией «по совету из США». По его словам, это было сделано с целью получить доступ к ключам от мессенджера.