Названы производители самых популярных умных часов

Canalys: Apple стала лидером рынка умных часов с долей 49 процентов

Мировой рынок носимых гаджетов продолжил расти во втором квартале 2024 года. Об этом сообщается в отчете компании Canalys.

За отчетный период рынок вырос на 0,2 процента. Специалисты Canalys отметили, что рост оказался небольшим, однако во второй половине 2024-го они ожидают значительное увеличение поставок. Лидером рынка умных часов назвали Apple, которая получила долю 49 процентов. Ниже расположились Samsung и Garmin — 15 и 11 процентов соответственно.

В сегменте фитнес-трекеров производителем самым популярных устройств оказалась Xiaomi, которая захватила 40 процентов рынка. Ниже расположились Huawei, Google, Samsung и Honor. Всего за второй квартал 2024 года поставщики отгрузили на рынок 44,3 миллиона носимых гаджетов.

По словам аналитиков, рынок продолжит расти из-за появления новых устройств. «Мы ожидаем двузначный рост поставок смарт-часов во второй половине 2024 года», — заметила менеджер по исследованиям Canalys Синтия Чен.

В долгосрочной перспективе сегменты умных часов и фитнес-браслетов начнут поглощать друг друга, так как устройства будут иметь схожие функции. В отчете говорится, что уже сейчас многие производители выпускают фитнес-трекеры с продвинутыми функциями.

В начале августа специалисты Медицинской школы Университета Северной Каролины (США) заявили, что умные часы спровоцировали стресс среди пациентов с болезнями сердца. Это связано с тем, что их носители слишком часто обращаются к информации, получаемой от гаджетов.