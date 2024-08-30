Страны БРИКС ищут общие пути решения проблемы климата. Почему зеленые технологии так важны?

Сбер обсудил с представителями стран БРИКС зеленые технологии

На форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» состоялась собственная сессия Сбера. Во время нее спикеры из Бразилии, ОАЭ, Индии и Эфиопии обсудили, какие факторы влияют на развитие зеленых технологий в странах объединения. Дискуссию модерировала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, рассказали в пресс-службе банка.

Зеленые технологии помогут бороться с изменением климата

В ближайшее десятилетие риски, связанные с климатом и устойчивым развитием, станут одними из самых главных. Изменения климата на планете — больше не абстрактная проблема, а то, что напрямую влияет на огромное количество людей.

Изменение климата может привести к колоссальным ежегодным экономическим потерям в 38 триллионов долларов на горизонте 2050 года. При этом стоимость инвестиций в декарбонизацию и зеленые технологии, которые способны остановить глобальное потепление, сегодня оценивается в 9,5 триллиона долларов в год Татьяна Завьялова старший вице-президент по ESG Сбербанка

Развитие зеленых технологий может обеспечить сокращение выбросов парниковых газов на 20 процентов к 2050 году. Однако для их масштабного внедрения необходимо обеспечить тесное международное сотрудничество. Климатические угрозы возрастают, и на этом фоне создаются механизмы для мобилизации возможностей государства, финансового и корпоративного секторов.

Татьяна Завьялова. Фото: пресс-служба Сбера

В частности, страны БРИКС, отметила Завьялова, разрабатывают стратегии, которые определяют направления развития в эпоху глобального потепления. А еще в БРИКС ищут пути совместного решения задач климатической повестки.

Страны БРИКС работают над решением климатических проблем

Индия приняла долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития и поставила цель по достижению углеродной нейтральности к 2070 году, рассказала директор по вопросам импакт-инвестирования и ESG Aavishkaar Group Соумьа Сурьинарьанан. Для этого стране необходимо перейти на зеленую экономику. Повестка устойчивого развития, в частности ESG-факторы, вносит значительный вклад в развитие ответственного финансирования, в том числе инвестиций в гринтех и социальные проекты.

По словам Сурьинарьанан, для успешной реализации плана нужно выстроить предпринимательскую экосистему, ведь именно бизнес может решить множество вопросов в экоповестке. Со своей стороны старший директор по социальной трансформации и стратегическим партнерствам The Energy and Resources Institute Дипанкр Сахария отметил, что его компания фокусируется на вызовах изменения климата, устойчивом сельском хозяйстве, управлении природными ресурсами, эффективности водных ресурсов.

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Процессы, связанные с изменением климата, ощущает на себе и Эфиопия, добавил управляющий партнер Growth Capital Analytics Давит Айеле Хайлимариам. За последние 10 лет приоритет страны сместился с ископаемого топлива в сторону альтернативной энергетики: солнечной и гидроэнергетики. Однако основная проблема сейчас — нехватка финансирования. А для полноценного развития зеленой энергетики в Эфиопии ежегодно требуется примерно пять миллиардов долларов. Хайлимариам надеется, что недавнее вступление страны в БРИКС может помочь с поиском инвесторов.

Председатель MENA Fintech Association (ОАЭ) Намир Сартадж Хан подчеркнул, что его страна — одна из сильнейших в плане регулирования углеродного рынка. А также дает талантливым людям возможности для эффективной работы: они становятся частью зеленой экономики и помогают ей развиваться, создавая инновации в GreenTech. Со своей стороны руководитель направления финтех-инвестиций Bossa Invest Жоао Безерра Лейт из Бразилии указал, что зеленые технологии и финтех как их составляющая должны помочь другим компаниям стать зелеными. Он считает, что финансовым компаниям и банкам следует заниматься зеленым консультированием, то есть выдавать бизнесу кредиты только при выполнении определенных условий, направленных на улучшение ESG-показателей. В целом, подчеркнул Безерра Лейт, людям необходима мотивация, чтобы заботиться об окружающей среде.

Сбер запустил картирование рынка зеленых технологий

Во время дискуссии представители БРИКС сошлись на том, что необходимо создать общую платформу для обмена знаниями, опытом и инновациями между странами блока, а также создать фонд зеленых инвестиций. Еще они согласились, что нужна мобилизация финансовых и корпоративных ресурсов для борьбы с климатическим кризисом. Кроме того, не менее важно разработать стратегические документы и механизмы для борьбы с изменением климата и создать климатический совет стран БРИКС.

Сбер предлагает создать площадку, которая позволит объединить как разработчиков, так и потребителей цифровых GreenTech-решений на пространстве БРИКС Татьяна Завьялова старший вице-президент по ESG Сбербанка

Татьяна Завьялова сообщила, что Сбер уже запустил картирование рынка зеленых технологий по 12 ключевым направлениям. Особый акцент банк делает на разработках и проектах партнеров из стран БРИКС. Она подчеркнула, что банк готов делиться результатами этой работы и создает открытую библиотеку сервисов на базе искусственного интеллекта для решения задач устойчивого развития.

Форум «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» организован Минэкономразвития России и проходит 29–30 августа в Москве — это одно из ключевых мероприятий в климатическом секторе в рамках председательства России в БРИКС.