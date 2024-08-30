Стюардесса назвала самый проблемный тип пассажиров

DM: британская стюардесса назвала инфлюенсеров самым проблемным типом пассажиров

Стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic назвала инфлюенсеров самым проблемным типом пассажиров. Своим мнением она поделилась с таблоидом Daily Mail (DM).

49-летняя Скай Тейлор из Великобритании, которая проработала бортпроводницей 16 лет, призналась, что звезды интернета доставляют куда больше неприятностей во время полетов, чем киноактеры.

«Основные проблемы возникают на таких маршрутах, как Дубай и Лас-Вегас, где встречаются инфлюенсеры, которые, возможно, не заплатили полную цену за билет. С ними бывает довольно сложно», — отметила собеседница издания, добавив, что суперзвезды, как правило, ведут себя более уважительно.

По мнению Тейлор, многие проблемы, с которыми сталкиваются бортпроводники, в основном вызваны алкоголем, заставляющим людей «вести себя нехарактерно».

«Очень часто люди в Лос-Анджелесе принимают снотворные таблетки, такие как валиум, а затем садятся на борт и выпивают. И это меняет характер людей», — предупредила стюардесса.

Ранее экс-стюардесса и писательница Мариса Макл назвала самые раздражающие категории пассажиров самолетов. Больше всего ее злили люди, протягивающие бортпроводникам использованные сопливые салфетки.

