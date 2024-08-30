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16:04, 30 августа 2024Путешествия

Стюардесса назвала самый проблемный тип пассажиров

DM: британская стюардесса назвала инфлюенсеров самым проблемным типом пассажиров

Фото: Unsplash

Стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic назвала инфлюенсеров самым проблемным типом пассажиров. Своим мнением она поделилась с таблоидом Daily Mail (DM).

49-летняя Скай Тейлор из Великобритании, которая проработала бортпроводницей 16 лет, призналась, что звезды интернета доставляют куда больше неприятностей во время полетов, чем киноактеры.

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«Основные проблемы возникают на таких маршрутах, как Дубай и Лас-Вегас, где встречаются инфлюенсеры, которые, возможно, не заплатили полную цену за билет. С ними бывает довольно сложно», — отметила собеседница издания, добавив, что суперзвезды, как правило, ведут себя более уважительно.

По мнению Тейлор, многие проблемы, с которыми сталкиваются бортпроводники, в основном вызваны алкоголем, заставляющим людей «вести себя нехарактерно».

«Очень часто люди в Лос-Анджелесе принимают снотворные таблетки, такие как валиум, а затем садятся на борт и выпивают. И это меняет характер людей», — предупредила стюардесса.

Ранее экс-стюардесса и писательница Мариса Макл назвала самые раздражающие категории пассажиров самолетов. Больше всего ее злили люди, протягивающие бортпроводникам использованные сопливые салфетки.

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      Алина Черненко
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