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09:47, 30 августа 2024Мир

Трамп обошел Харрис по связанному с Россией вопросу

WSJ: во внешней политике американцы больше доверяют Трампу, чем Харрис

Фото: Vincent Alban / Reuters

По вопросам внешней политики американцы больше доверяют кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу, чем его оппоненту от Демократической партии Камале Харрис. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проведенный опрос.

«Помимо иммиграции и экономики, избиратели считают, что Трамп лучше Харрис способен справиться с войной между Израилем и ХАМАС, а также с вызовами со стороны России и Китая», — отмечается в материале издания.

При этом Харрис обходит в общенациональных опросах Трампа на один процент. Пока она набирает 48 процентов поддержки респондентов, ее оппонент получает 47 процентов. При этом авторы материала подчеркивают, что данные цифры говорят о максимальной неопределенности на выборах и равных шансах обоих кандидатов.

Ранее опрос YouGov показал, что отрыв Харрис от своего соперника Трампа за неделю сократился до 2 процентных пунктов. По данным издания, Харрис по-прежнему немного опережает Трампа, однако за неделю отрыв сократился на 1 процентный пункт и теперь составляет 2 процентных пункта.

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      Максим Габриелян
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