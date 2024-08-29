Опрос показал преимущество Харрис над Трампом

Economist: отрыв Харрис от Трампа за неделю сократился до 2 процентных пунктов

Отрыв кандидат в президенты США от Демократической партии и вице-президента страны Камалы Харрис от своего соперника от республиканцев Дональда Трампа за неделю сократился до 2 процентных пунктов. Об этом говорят результаты опроса, проведенного журналом The Economist и институтом изучения общественного мнения YouGov.

По данным издания, Харрис по-прежнему немного опережает Трампа, однако за неделю отрыв сократился на 1 процентный пункт и теперь составляет 2 процентных пункта. Выяснилось, что 47 процентов участников опроса готовы поддержать Харрис, Трампу отдают предпочтение 45 процентов опрошенных. Еще 8 процентов американцев не определились с кандидатом или не планируют участвовать в голосовании.

Опрос проводился с 25 по 27 августа. В нем участвовали около 1,5 тысячи американских граждан в возрасте от 18 лет.

В июле опрос показал преимущество Трампа над Харрис. За республиканца готовы были отдать свои голоса 49 процентов американцев, за кандидата от демократов — 47 процентов.