Туристка закидала камнями охранников на пляже в Сочи и нарвалась на Росгвардию

Пьяная жительница Ульяновска закидала камнями охранников на пляже в Сочи

Отдыхающая в Сочи туристка закидала камнями охранников на пляже и нарвалась на Росгвардию. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел с 35-летней жительницей Ульяновска. Отмечается, что женщина в состоянии алкогольного опьянения шумела, нецензурно выражалась и не реагировала на замечания людей.

В ответ на просьбы охранников успокоиться она начала бросать в них камни. Тогда очевидцы вызвали росгвардейцев. Нарушительницу задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее жители Ирана устремились в Сочи. По данным АТОР, туроператоры зафиксировали рост интереса жителей республики к отдыху в популярном российском курортном городе. Турпоток в Сочи из этой мусульманской страны пока небольшой.