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04:20, 30 августа 2024Россия

Украинские мемориалы на новых территориях России задумали заменить российскими

«Ъ»: украинские мемориалы на новых территориях России заменят российскими

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Госпрограмму по увековечению памяти жертв политических репрессий планируется расширить на новые регионы России. Об этом «Коммерсанту» («Ъ») рассказал глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Отмечается, что в Донецкой и Луганской народных республиках после их присоединения к России были снесены несколько мемориалов, посвященных голодомору и жертвам политических репрессий и голодомора. Фадеев объяснил, что власти могут при необходимости обсудить вопрос о восстановлении памятников. «Но чтобы это были российские памятники, а не украинские политизированные памятники, обвиняющие Россию в этих преступлениях», — отметил он.

Правозащитник также рассказал, что готовится ревизия книг памяти жертв репрессий. По словам Фадеева, в некоторых из них оказались имена нацистских пособников, в том числе эсэсовцев дивизии «Галичина».

В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев. Россия не признает голодомор геноцидом украинцев, считая, что он стал общей трагедией народов СССР.

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      Марина Совина
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