Украинские мемориалы на новых территориях России задумали заменить российскими

Госпрограмму по увековечению памяти жертв политических репрессий планируется расширить на новые регионы России. Об этом «Коммерсанту» («Ъ») рассказал глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.
Отмечается, что в Донецкой и Луганской народных республиках после их присоединения к России были снесены несколько мемориалов, посвященных голодомору и жертвам политических репрессий и голодомора. Фадеев объяснил, что власти могут при необходимости обсудить вопрос о восстановлении памятников. «Но чтобы это были российские памятники, а не украинские политизированные памятники, обвиняющие Россию в этих преступлениях», — отметил он.
Правозащитник также рассказал, что готовится ревизия книг памяти жертв репрессий. По словам Фадеева, в некоторых из них оказались имена нацистских пособников, в том числе эсэсовцев дивизии «Галичина».
В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев. Россия не признает голодомор геноцидом украинцев, считая, что он стал общей трагедией народов СССР.