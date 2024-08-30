РИА: Военные ВСУ ограбили и избили жителя Харьковской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области ворвались в дом местного жителя, избили его, отобрали автомобиль, бытовую технику и личные вещи, и скрылись. Об этом сообщили в пророссийском подполье Херсона, передает РИА Новости.

По информации подполья, солдаты ВСУ заметили, что во дворе частного дома есть автомобиль, наблюдали за домом около трех дней, затем ворвались в него, избили хозяина и забрали его имущество.

Сопротивление передало агентству видео на котором украинский военный грузит вещи в гражданский внедорожник и уезжает. Подполье сообщает, что мародерство широко практикуется военными ВСУ и иностранными наемниками на контролируемых Киевом территориях. Власти, как правило, не реагируют на сообщения граждан о подобных нападениях.

Ранее солдаты ВСУ ограбили украинца на блокпосту. Они надели на него наручники и забрали три сумки с деньгами.

