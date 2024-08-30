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08:55, 30 августа 2024Бывший СССР

Украинский военный обвинил депутата Рады в издевательстве над ВСУ

Военный ВСУ призвал открыть дело против депутата Рады Безуглой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат призвал Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) открыть дело против нардепа Марьяны Безуглой, обвинив ее в издевательстве над ВСУ. Соответствующее заявление он выложил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Таким образом он ответил на пост Безуглой, в котором депутат рассказывает об уничтожении истребителя F-16 дружественным огнем ракеты ПВО Patriot.

«Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!» — написал военный.

Ранее Безуглая назвала причиной крушения украинского F-16 ошибку ВСУ. Она сообщила, что самолет был сбит ракетой из-за дискоординации между подразделениями.

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      Илья Таксюр
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