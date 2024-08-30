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16:56, 30 августа 2024Путешествия

В Азербайджане ограничили движение по дороге в аэропорт из-за пожара

В Баку ограничили движение по дороге в аэропорт из-за пожара

Фото: Aziz Karimov / Globallookpress.com

Движение по дороге в сторону международного аэропорта Гейдар Алиев в столице Азербайджана Баку ограничено из-за сильного пожара на одном из объектов в пригородном Сураханском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Уточняется, что над территорией возгорания замечен густой дым. К тушению огня привлечены силы государственной противопожарной службы.

Ранее самолет авиакомпании Air India сменил курс и совершил вынужденную посадку из-за пожара в двигателе. Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию и решил вернуться в аэропорт Бангалора. После приземления людей эвакуировали, пожар был благополучно потушен.

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      Марк Успенский
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