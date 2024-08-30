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17:32, 30 августа 2024Мир

В ЕС не договорились об отмене ограничений на удары Украины по России

Боррель: министры ЕС не договорились об отмене ограничений на удары ВСУ по РФ

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Министры обороны стран Евросоюза (ЕС) не договорились об отмене ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Страны-члены решили, что это двухсторонний вопрос, что решение должно приниматься теми странами, которые поставляют оружие», — сказал он по итогам встречи министров обороны государств европейского сообщества.

Ранее Боррель призвал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия и выделить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). Дипломат отметил, что передать Украине новые системы ПВО без задержек будет непросто, но Брюссель будет оказывать давление на страны Евросоюза, чтобы они выполнили свои обещания о поставках.

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      Семен Александров
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