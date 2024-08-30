ЕС откроет центр координации обучения военных ВСУ в Киеве

Боррель: ЕС откроет в Киеве маленький центр координации обучения военных ВСУ

Евросоюз (ЕС) откроет в Киеве центр координации обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Я предложил — и министры согласились — создать маленький координационный центр в Киеве, который позволит координироваться напрямую по вопросам тренировочной миссии», — сказал он.

По словам дипломата, это позволит сделать работу более эффективной. Однако он подчеркнул, что центр станет не новой миссией, а только координационным пунктом. Боррель отметил, что миссия ЕС уже подготовила 60 тысяч украинских военных, а до конца года эта цифра увеличится до 75 тысяч солдат.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз направит следующий транш прибыли от замороженных активов России на военную помощь Украине к марту 2025 года. Он уточнил, что средства пойдут на укрепление украинской оборонной индустрии.