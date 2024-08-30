Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:37, 30 августа 2024Мир

ЕС откроет центр координации обучения военных ВСУ в Киеве

Боррель: ЕС откроет в Киеве маленький центр координации обучения военных ВСУ

Фото: Reuters

Евросоюз (ЕС) откроет в Киеве центр координации обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Я предложил — и министры согласились — создать маленький координационный центр в Киеве, который позволит координироваться напрямую по вопросам тренировочной миссии», — сказал он.

По словам дипломата, это позволит сделать работу более эффективной. Однако он подчеркнул, что центр станет не новой миссией, а только координационным пунктом. Боррель отметил, что миссия ЕС уже подготовила 60 тысяч украинских военных, а до конца года эта цифра увеличится до 75 тысяч солдат.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз направит следующий транш прибыли от замороженных активов России на военную помощь Украине к марту 2025 года. Он уточнил, что средства пойдут на укрепление украинской оборонной индустрии.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о штурме российских военных под Часовым Яром в ДНР

      Неизвестные выстрелили в гулявшего по проспекту туриста в Бразилии

      В России заявили о невообразимых масштабах дезертирства в ВСУ

      Незаконно посетившей Курскую область журналистке закроют въезд в Россию

      Реклама

      Трейлер новой «Белоснежки» собрал миллион дизлайков

      Полиция задержала еще двоих участников вечеринки с раздеванием в российском клубе

      Россия вынудила украинских пилотов сажать F-16 на автотрассы

      Россиянка навестила арендаторов и обнаружила в своей квартире вебкам-студию

      В «Зените» сделали заявление о поведении Соболева

      Роботизированную «мотолыгу» опробуют в войсках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше