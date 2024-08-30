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05:31, 30 августа 2024Мир

В Германии заявили об угрозе НАТО из-за помощи Украине

В бундестаге Германии заявили об угрозе НАТО из-за помощи Украине

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Члены бундестага Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) заявили, что помощь Украине представляет угрозу для НАТО. Об этом говорится в тексте парламентского запроса партии к немецкому правительству. Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

Они напомнили, что правительство ФРГ последовательно увеличивало расходы на военную поддержку Украины, и, по их словам, в этом году общая стоимость военной помощь уже составила 7,1 миллиарда евро. Как отметили в BSW, опасность дальнейшей эскалации и расширения конфликта «остается высокой».

«Федеральное правительство в своей военной поддержке Украины неоднократно переходило "красные линии", последовательно поставляя все более тяжелые системы вооружения или, как в последний раз в конце мая, разрешая Украине использовать оружие, поставляемое из Германии, для поражения целей на территории России. Таким образом, федеральное правительство неоднократно уступало требованиям Украины, которые оно ранее отклоняло», — говорится в тексте запроса.

Решение направить специального посланника в Киев и создать новую штаб-квартиру НАТО в Висбадене для координации поставок оружия, обучения и, наконец, развертывания обученных в странах НАТО солдат в войне на Украине (...) представляет серьезную угрозу безопасности для самих стран НАТО

члены бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) текст обращения к правительству

Так, они подчеркивают, что немецкое правительство «должно приложить все усилия для предотвращения дальнейшей эскалации и расширения войны, а также дальнейшего вовлечения Германии в эту войну».

Ранее Левая партия бундестага выступила против соглашения с США, подразумевающего размещение на территории Германии американских ракет средней дальности. Парламентарии призвали аннулировать договор и не допустить появления американского оружия в ФРГ.

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