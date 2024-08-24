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06:01, 24 августа 2024Мир

В Германии выступили против размещения на своей территории ракет средней дальности США

В бундестаге призвали не допустить размещения в ФРГ ракет средней дальности США

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Левая партия бундестага выступила против соглашения с США, подразумевающего размещение на территории Германии американских ракет средней дальности. Аннулировать договор и не допустить появления американского оружия парламентская фракция призвала в рамках своего заявления к правительству ФРГ. Текст документа изучила «Лента.ру».

В первой части заявления авторы подчеркивают, что размещение американского оружия средней дальности в Германии имело бы «непредсказуемые» последствия для контроля над вооружениями. Они также обращают внимание, что развертывание этого типа вооружений не имеет прямого отношения к российско-украинскому конфликту.

«Развертывание оружия средней дальности навсегда изменило бы стратегический баланс между США и Россией. (...) Двустороннее заявление федерального правительства и правительств США в кулуарах Вашингтонского саммита НАТО в июле о размещении оружия средней дальности в Германии не содержит предложения правительству Российской Федерации о диалоге. Таким образом, решение федерального правительства, принятое без публичных дебатов, открывает путь к спирали вооружений, которая не повышает безопасность Федеративной Республики Германия, но представляет значительную угрозу», — говорится в документе.

В связи с этим парламентарии выступают с рядом предложений, одно из которых содержит призыв «аннулировать двустороннее соглашение с США о размещении ракет средней дальности в Германии». Кроме того, депутаты призывают правительство «сделать все возможное» для организации диалога между странами, обладающими оружием средней дальности.

10 июля стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия на территории ФРГ в 2026 году. Эти типы вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в Германии на данный момент.

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва ответит на размещение ракет в военном ключе. Он подчеркнул, что реакция российской стороны в этом случае будет «профессионально спокойной». Дипломат выразил уверенность, что Минобороны страны уже взяло данную угрозу в работу.

11 августа министр финансов ФРГ Кристиан Линднер объяснил причину размещения американских ракет на территории Германии. По его словам, Германия находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боеголовки. «Поэтому для нас крайне важно, чтобы мы восстановили баланс сдерживания. Запланированное размещение ракет средней дальности является важным вкладом в эти усилия», — подчеркнул Линднер.

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      Варвара Кошечкина
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