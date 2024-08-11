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11:23, 11 августа 2024Мир

В Германии назвали причину размещения ракет США

Линднер: ракеты США разместят в Германии для баланса в сдерживании России

Фото: Den4is / Shutterstock / Fotodom

Германия разместит ракеты США для сохранения «баланса в сдерживании России». Такую причину назвал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, передает ТАСС.

По его словам, Германия находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боеголовки.

«Поэтому для нас крайне важно, чтобы мы восстановили баланс сдерживания. Запланированное размещение ракет средней дальности является важным вкладом в эти усилия», — добавил Линднер.

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Ранее в парламенте Германии заявили, что Берлин рискует стать целью для российских ядерных ракет. Как объяснила депутат Сара Вагенкнехт, ракеты Соединенных Штатов Америки не закроют брешь в обороне, а сделают страну главной мишенью для Москвы. Она также обратила внимание на отказ других европейских стран от размещения вооружения США «по разумным причинам».

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      Екатерина Грищенко
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