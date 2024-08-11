В парламенте Германии испугались превращения в мишень из-за ракет США

Депутат ФРГ Вагенкнехт: Германия рискует превратиться в мишень для ядерных ракет

Из-за размещения на территории Германии ракет США, Берлин рискует стать целью для ядерных ракет России. Превращения в мишень испугалась депутат парламента ФРГ Сара Вагенкнехт, ее слова приводит RND.

«Это оружие не закрывает брешь в обороне, а является наступательным оружием, которое сделает Германию главной мишенью для российских ядерных ракет», — заявила парламентарий.

Она добавила, что за отказом других европейских стран размещать вооружение США стоят разумные причины, на которые следует обратить внимание.

Ранее Вагенкнехт высказалась о прекращении помощи Украине. По ее словам, деньги для Киева следует инвестировать в немецкую экономику.