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10:58, 11 августа 2024Мир

В парламенте Германии испугались превращения в мишень из-за ракет США

Депутат ФРГ Вагенкнехт: Германия рискует превратиться в мишень для ядерных ракет

Фото: Globallookpress.com

Из-за размещения на территории Германии ракет США, Берлин рискует стать целью для ядерных ракет России. Превращения в мишень испугалась депутат парламента ФРГ Сара Вагенкнехт, ее слова приводит RND.

«Это оружие не закрывает брешь в обороне, а является наступательным оружием, которое сделает Германию главной мишенью для российских ядерных ракет», — заявила парламентарий.

Она добавила, что за отказом других европейских стран размещать вооружение США стоят разумные причины, на которые следует обратить внимание.

Ранее Вагенкнехт высказалась о прекращении помощи Украине. По ее словам, деньги для Киева следует инвестировать в немецкую экономику.

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      Глеб Палехов
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