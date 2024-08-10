Вагенкнехт: Германии пора прекратить вкладывать деньги в конфликт на Украине

Деньги, которые Германия вкладывает в конфликт на Украине, следует инвестировать в экономику ФРГ. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявила член бундестага Сара Вагенкнехт.

По ее словам, Германия нуждается в инвестициях в гражданскую инфраструктуру государства, а не в том, чтобы все больше и больше денег налогоплательщиков выделялось на дорогое оружие, используемое в украинском конфликте. Вагенкнехт подчеркнула, что та политика, которую сегодня проводит правительство ФРГ, обернется упадком ее экономики.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Берлин должен прекратить помогать Киеву, поскольку это не приносит результатов.

По словам Сары Вагенкнехт, Берлин должен потребовать, чтобы германское оружие не применялось украинской армией для атак по территории России.