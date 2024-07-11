Москва ответит в военном ключе на размещение дальнобойных ракет США в Германии. Об этом предупредил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что реакция российской стороны в этом случае будет профессионально спокойной. Он выразил уверенность, что Минобороны страны уже взяло в работу данную угрозу.
Без нервов, без эмоций будем вырабатывать, прежде всего, военный ответ на эту новую угрозу
Рябков исключил повторение сценария холодной войны, при котором двойное решение Североатлантического альянса о размещении ракет привело к переговорам об их уничтожении. Замглавы МИД добавил, что в этот раз ситуация совершенно другая.
США запланировали развертывание дальнобойного оружия в ФРГ на 2026 год
США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Таким образом Вашингтон собирается продемонстрировать европейским странам свою приверженность НАТО, отметили в Reuters.
«"Эпизодические развертывания" Соединенных Штатов готовятся к долгосрочному размещению таких средств, которые будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие», — сообщили в агентстве.
Помимо этого, появилась информация, что обозначенные типы ракет обладают большей дальностью действия, чем тем снаряды, что уже находятся в распоряжении Берлина.
Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва оказалась права, когда «еще несколько лет назад заявила о подготовке США к адаптации именно этих систем под наземное развертывание». Дипломат напомнил, что тогда Вашингтон все опроверг, надеясь обмануть своих оппонентов.
В России обвинили США в усилении рисков гонки ракетных вооружений
Планы Вашингтона по развертыванию дальнобойных ракет в Германии в 2026 году приведут к неконтролируемой эскалации. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Он сделал акцент на том, что Россия много раз призывала объединить усилия для «сокращения дефицита доверия» в сфере ракетного оружия. Дипломат подчеркнул, что США делают все с точностью до наоборот.
Американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений
Ранее президент России Владимир Путин заявил о праве страны зеркально отреагировать на размещение американских ракет. Он подчеркнул, что для Москвы не будет иметь значения то, в каком месте организуют развертывание оружия.