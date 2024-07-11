США разместят в Германии свои дальнобойные ракеты. Россия предупредила о военном ответе

Замглавы МИД Рябков: Россия даст военный ответ на размещение ракет США в ФРГ

Москва ответит в военном ключе на размещение дальнобойных ракет США в Германии. Об этом предупредил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что реакция российской стороны в этом случае будет профессионально спокойной. Он выразил уверенность, что Минобороны страны уже взяло в работу данную угрозу.

Без нервов, без эмоций будем вырабатывать, прежде всего, военный ответ на эту новую угрозу Сергей Рябков замглавы МИД России

Рябков исключил повторение сценария холодной войны, при котором двойное решение Североатлантического альянса о размещении ракет привело к переговорам об их уничтожении. Замглавы МИД добавил, что в этот раз ситуация совершенно другая.

Сергей Рябков Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

США запланировали развертывание дальнобойного оружия в ФРГ на 2026 год

США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Таким образом Вашингтон собирается продемонстрировать европейским странам свою приверженность НАТО, отметили в Reuters.

«"Эпизодические развертывания" Соединенных Штатов готовятся к долгосрочному размещению таких средств, которые будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие», — сообщили в агентстве.

Помимо этого, появилась информация, что обозначенные типы ракет обладают большей дальностью действия, чем тем снаряды, что уже находятся в распоряжении Берлина.

Ракета Tomahawk Фото: Phil Noble / Reuters

Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва оказалась права, когда «еще несколько лет назад заявила о подготовке США к адаптации именно этих систем под наземное развертывание». Дипломат напомнил, что тогда Вашингтон все опроверг, надеясь обмануть своих оппонентов.

В России обвинили США в усилении рисков гонки ракетных вооружений

Планы Вашингтона по развертыванию дальнобойных ракет в Германии в 2026 году приведут к неконтролируемой эскалации. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Он сделал акцент на том, что Россия много раз призывала объединить усилия для «сокращения дефицита доверия» в сфере ракетного оружия. Дипломат подчеркнул, что США делают все с точностью до наоборот.

Американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений Анатолий Антонов посол России в США

Ранее президент России Владимир Путин заявил о праве страны зеркально отреагировать на размещение американских ракет. Он подчеркнул, что для Москвы не будет иметь значения то, в каком месте организуют развертывание оружия.