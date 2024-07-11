Посол Антонов прокомментировал планы США разместить оружие в ФРГ

Посол Антонов: планы США разместить оружие в ФРГ ведут к эскалации

Планы Соединенных Штатов по размещению с 2026 года на территории Германии новых средств огневого поражения большей дальности могут привести к неконтролируемой эскалации. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает Telegram-канал посольства РФ в США.

«Американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений», — подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, российский глава Владимир Путин ранее «неоднократно подчеркивал востребованность активных усилий по сокращению дефицита доверия», а также снижению рисков, которые проистекают от недопониманий и разногласий в области ракетного оружия.

10 июля стало известно, что США начнут развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать странам Европы приверженность Вашингтона НАТО.

До этого генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не может дать гарантии о долгосрочной помощи Украине даже при координирующей роли в военный поставках, однако сделает ее более предсказуемой и стабильной.