Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:14, 4 июля 2024Мир

Путин заявил о праве ответить на размещение ракет США

Путин: Россия оставляет за собой право зеркально реагировать на ракеты США

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россия оставляет за собой право зеркально ответить на размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вне зависимости от места их развертывания. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Если комплексы РСМД американского производства где-то появятся, то Россия тогда оставляет за собой право действовать зеркально», — отметил президент.

Путин напомнил, что Москва объявила мораторий на размещение систем РСМД до тех пор, пока эти ракетные комплексы «не появятся в каком-либо регионе мира».

Ранее Путин заявил о том, что позиция Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по запрещению размещения оружия в космосе является «сигналом для всего мира».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл данные о попытке Запада остановить российских военных у Киева

      Медведев назвал число заключивших контракты с Минобороны бойцов в 2024 году

      В российском городе нашли клад со старинными монетами

      Путин оценил искренность слов Трампа об Украине

      Житель ЛНР предстанет перед судом по делу о шпионаже в пользу украинской разведки

      Проглотившую батарейку и годами не дышавшую самостоятельно девочку спасли

      В Приднестровье обвинили ПА ОБСЕ в ведении гибридной войны против ПМР

      В российском регионе раскрыли возраст самой пожилой невесты

      Появились новые подробности о романе Джиджи Хадид и Брэдли Купера

      Оказавшийся в заложниках сотрудник ростовского СИЗО получит новую должность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше