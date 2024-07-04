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17:03, 4 июля 2024Мир

Путин заявил о сигнале всему миру по оружию в космосе

Путин: позиция ШОС по оружию в космосе является сигналом для всего мира

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Позиция Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по запрещению размещения оружия в космосе является «сигналом для всего мира». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«В декларации согласовано — и в других документах тоже, — все участники ШОС выступают против размещения любого оружия в космосе. Это сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространств», — рассказал президент.

Ранее Путин и другие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подписали Астанинскую декларацию объединения. Помимо этого, участники саммита подписали пакет документов, среди которых договоры о совместной борьбе с терроризмом, антинаркотической стратегии и соглашения о сотрудничестве в области энергетики, охраны окружающей среды, охраняемых территорий и экологического туризма.

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      Дарья Устьянцева
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