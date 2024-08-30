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17:29, 30 августа 2024Россия

В Госдуме отреагировали на призыв Борреля бить по России

Слуцкий: Боррель своим призывом бить по России разжигает третью мировую войну
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Francesco Guarascio / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель свои призывом бить по России рискует разжечь третью мировую войну. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, его реакцию приводит РИА Новости.

Накануне Боррель отметил, что европейские государства должны полностью снять ограничения на удары Украины по территории России.

«Боррель под занавес своих полномочий активно занимается не "тушением пожара" украинского конфликта», — высказался российский парламентарий.

Слуцкий предположил, что глава дипломатии ЕС пребывает в когнитивном диссонансе. Сначала он заявляет, что никто не хочет в Европе воевать с Россией, а после просит снять ограничения коллективного Запада на удары украинской армии по России, отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Боррель подтвердил использование Украиной истребителей F-16.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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