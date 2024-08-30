В Госдуме прокомментировали призыв Борреля по ударам по России

Депутат Ивлев: призыв Борреля снять ограничения на удары по России чудовищен

Депутат Госдумы от республики Крым Леонид Ивлев прокомментировал призыв главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля снять ограничения на удары западным оружием по территории России. Об этом он заявил агентству РИА Новости.

«Выживший из ума Боррель решил плеснуть бензина на горячие головы нелегитимного киевского режима по принципу "после меня хоть потоп". Его призыв к снятию всех ограничений на удары оружием НАТО по территории РФ безответственен и чудовищен по своим последствиям», — сказал депутат.

Ивлев подчеркнул, что даже в ЕС нашлись трезвые политики, которые не одобрили данный призыв Борреля. По мнению депутата, они сделали это либо из чувства здравомыслия, либо «из страха перед справедливым возмездием русского оружия».

Ранее Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС не приняли решения по снятию ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием по территории России. «Некоторые страны вообще решили не поставлять оружие Украине. Мы не пришли к единой европейской позиции», — добавил дипломат.