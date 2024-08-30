В Госдуме захотели упростить возвращение гражданства бывшими россиянами

В Госдуму внесли проект, упрощающий получение гражданства бывшими россиянами

Депутаты Госдумы захотели упростить процедуру получения гражданства бывшими россиянами. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Авторы инициативы предложили разрешить отказавшимся от российского паспорта подавать заявление на возвращение гражданства в любые заграничные учреждения. Парламентарии считают, что отсутствие льготных условий для бывших россиян противоречит указам президента страны Владимира Путина, затрагивающим создание стимулирующих мер для добровольного переселения соотечественников в Россию.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане, до этого обладавшие российским гражданством, могут подать заявление на его получение только в России. Помимо этого, они обязаны постоянно проживать на ее территории в течение пяти лет с момента принятия решения о выдачи вида на жительство и до дня подачи документов о приеме в гражданство.

Ранее Путин поручил правительству предложить меры по возвращению в Россию соотечественников. Речь шла о дополнительных мерах по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств.