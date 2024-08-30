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11:45, 30 августа 2024Бывший СССР

В Грузии более 230 НПО обратились за регистрацией по закону об иноагентах

Минюст Грузии: более 230 НПО обратились за регистрацией по закону об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии более 230 неправительственных организаций (НПО) обратились в Национальное агентство гражданского реестра Министерства юстиции за регистрацией по вступившему в силу закону «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявила первый заместитель министра юстиции республики Тамар Ткешелашвили, передает ТАСС.

На заседании Конституционного суда, который рассматривает иски президента, оппозиции, НПО и СМИ против закона об иноагентах, Ткешелашвили рассказала о 233 организациях, обратившихся в Минюст в соответствии с этим законом.

В Конституционном суде Грузии началось второе слушание объединенных исков против принятого закона об иноагентах. Представители Минюста приглашены для пояснения деталей исполнения закона, сама Ткешелашвили призвала организации исполнить закон во избежание штрафов, в чем, по ее словам, ведомство готово помогать.

1 августа в Грузии вступил в силу закон об иноагентах. Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие свыше 20 процентов своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве гражданского реестра.

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      Илья Таксюр
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